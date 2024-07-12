مقطع فيديو لمقرئ قرآن يثير غضب المتابعين في مصر

دقيقتان للقراءة

أثار مقرئ مصري الجدل خلال الساعات السابقة بمقطع فيديو له أثناء قراءته للقرآن الكريم بأحد المناسبات، حيث وُجهت له اتهامات بالتمايل بشكل لا يليق أثناء قراءة القرآن الكريم.

غناء أو شعر.. لا تلاوة قرآن

وانتشر مقطع فيديو للشيخ المقرئ، هشام سمير عنتر، وهو يقرأ القرآن في عزاء أحد المواطنين، ما أثار موجة من الانتقادات، حيث ظهر وهو يتمايل ويقرأ بشكل اعتبره البعض لا يليق بقراءة القرآن ولا آداب التلاوة.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن طريقة تلاوة الشيخ هشام عنتر هي طريقة غناء أو إلقاء شعر، وليست طريقة جيدة لتلاوة القرآن، فيما اعتبر آخرون أن المقرئ بحاجة إلى إعادة تعلم تلاوة القرآن من البداية، أو ترك المجال تماما لمن هو أجدر منه على التلاوة الصحيحة.

استدعاؤه في واقعة مشابهة قبل عام

من جانبه، قال محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة لوسائل إعلام مصرية، إن النقابة قامت باستدعاء القارئ في واقعة مشابهة منذ عام، وتعهد وقتها بعدم تكرار هذا التصرف مرة ثانية، مؤكدًا أن نقابة القراء ستعرض المقاطع الجديدة للقارئ بالنقابة وبعدها ستقوم باستدعائه للتحقيق.

وأشار مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، إلى أن مصر تتربع على عرش التلاوة منذ الأزل، مشيرا إلى أنه لا يصح لدولة تتربع على عرش التلاوة كمصر أن يسيء لها بعض المقرئين بهذا الشكل.

وأكد أن النقابة ستحقق في الواقعة ولن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات ضد أي شخص مخطئ في حق كتاب الله، لافتا إلى أنه سيتم التحقيق واستدعاء القارئ خلال الفترة المقبلة.

"ضجة مفتعلة من أشخاص حاقدين"

ومن جانبه، أكد القارئ هشام سمير عنتر، الذي ظهر في مقطع الفيديو، في تصريحات متداولة لوسائل إعلام محلية، أنه فوجئ اليوم بالضجة المثارة حوله، والتي وصفها بـ"المفتعلة" من جانب "أشخاص حاقدين"، على حد قوله.

وقال في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، إن مقطع الفيديو محل الأزمة مقتطع من سياقه، حين كان يتلو القرآن في عزاء، لافتًا إلى أن الناس تركت كل ما سبق أن قدّمه، وتمسكت بالمقطع "العابر والقصير"، على حد وصفه.