حريق هائل يلتهم عدة محلات شرق القاهرة.. والسلطات تعاين الخسائر

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التهم حريق هائل عدة محلات بمدينة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة مسبباً أضراراً وخسائر كثيرة.

وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق في بعض المحلات التجارية بموقف السلام في القاهرة، فجر اليوم السبت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف وإخماد النيران.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده لمناطق أخرى مجاورة، فيما بدأت السلطات حصر الخسائر ومعاينة الأضرار وتحديد حجم التعويضات.

وتقوم السلطات حاليا بمحاولة معرفة سبب الحريق وهل كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات أم بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت لمعدلات غير مسبوقة أمس واليوم.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.