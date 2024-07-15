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أطفال حديثي الولادة
أطفال حديثو الولادة
خاص

مصري أنكر طفلته وطلق أمها: "اللي يدفع حساب المستشفى يشتري الكفن"

القاهرة - مي عبد المنعم
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في جديد القصة المأساوية التي جلبت تعاطفا كبيرا عقب نشرها على "العربية.نت"، والتي تحدثت عن مهندس مصري طلّق زوجته وهي على سرير الولادة بسبب إنجابها طفلة من ذوي الهمم، بدأ فصل جديد من المأساة.

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إذ توفيت الطفلة الصغيرة، اليوم الاثنين، بسبب قصور في الكلى، وذلك بعد أسبوع قضته بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة تدهورت فيه حالتها الصحية.

كما أوضحت المحامية نهى الجندي لـ"العربية.نت"، أن الأب انسحب من المشهد تماماً، في حين تبرّع أحد رجال الأعمال بالتكفل بالصغيرة قبل وفاتها.

وأضافت أن الأم في حالة صعبة بعد تلقيها صدمة خسارة طفلتها الوحيدة.

"خللي اللي بيدفع فلوس المستشفى يدفع تمن الكفن"

وأكدت أن الزوج قال لها "مابخلفش بنات معاقة"، وترك زوجته وحيدة دون حتى دفع مصاريف المستشفى.

وبعد أن علم بوفاة ابنته، قال للمحامية: "أنا عرفت، خللي اللي بيدفع فلوس المستشفى يدفع فلوس الكفن"، في إشارة إلى رجل الأعمال المتبرع.

المحامية نهى الجندي
المحامية نهى الجندي

كذلك أكدت أنها لم تكن تتخيل أن يكون رد الأب بكل هذه القسوة والبرودة، بل اعتقدت أن قلبه سيحن فور سماع الخبر الحزين.

ولفتت إلى أن رده بهذه الطريقة يعني أنه حتى لن يشارك في دفن وحيدته.

وقالت الجندي إن المستشفى سارع لاستخراج تصريح الدفن، وأنه سيتم اليوم.

بلاغ للنيابة العامة ضد الأب

يشار إلى أن المحامية كانت أكدت أن موكلتها أم الطفلة، أرسلت رسالة نصية أمس للأب لتبلغه فيها أن ابنتهم بين الحياة والموت.

ليرد عليها الأب بمجموعة من الشتائم واتهامها بالتشهير به بعد نشر القصة على الإعلام، على الرغم من عدم نشر اسمه أو أي أسماء لشخصيات القصة المأساوية.

وأكدت الجندي أنها بصدد تقديم بلاغ في النيابة العامة ضد الزوج صباح الغد، لتتهمه فيه بسب وقذف موكلتها المكلومة بعد ما صدر منه من بذاءات، حيث ستثبت السب والقذف في الرسائل على هاتف الأم.

أما فاعل الخير الذي تكفل بالطفلة الرضيعة من ذوي الهمم وكان متواجدا بالمستشفى حتى توفيت، فأكد أنه سيتكفل بمبلغ شهري للأم المكلومة لحين قدرتها على العمل أو الزواج مرة أخرى.

"مابخلفش بنات معاقة"

وأثارت القصة الجدل الكبير لدى نشرها على "العربية.نت"، الشهر الماضي، حيث فوجئت الزوجة بتطليق زوجها لها في المستشفى مباشرة بعد ولادتها طفلة مصابة بمتلازمة داون، وتركها في المستشفى وحيدة.

وغادر الزوج المستشفى وترك زوجته وطفلته دون حتى دفع المصاريف، رافضا كل الرفض أي صلة بالرضيعة.

وقال لزوجته "أنا ما بخلفش بنات معاقة".

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