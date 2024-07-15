صورة أحدثت ضجة.. ماذا يفعل الشيف بوراك في مصر؟

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فاجأ الشيف التركي الشهير بوراك متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بنشر صورة له أمس الأحد من أمام النيل في القاهرة، ليثير الإعجاب والتساؤل.

لقطة على نيل القاهرة

فقد ظهر الشيف بوراك من أحد شرفات الفنادق الشهيرة بلقطة بانورامية ساحرة على نيل القاهرة حيث ظهرت في خلفية الصورة أشهر معالم العاصمة المصرية وبرج القاهرة، بينما شوّق بوراك متابعيه معلقاّ "في أي دولة أنا؟ ماذا تعتقدون؟".

وتابع قائلاً "أين تعتقدون أننا يجب أن نزور بعد ذلك؟ أنتظر تعليقاتكم"، فيما لم يكتف بوراك بهذه الصورة بل نشر أيضاً بعض الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري" من شوارع القاهرة، وكتب "أنا أحب مصر".

أهرامات الجيزة.. وغناء

وحرص الشيف بوراك على مشاركة المتابعين بالعديد من صور القاهرة، كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو داخل سيارة تقله مع أسرته وهو يغني مع السائق والمرافقين بسعادة واضحة.

فيما بدا أنه زار أهرامات الجيزة، ومنطقة القاهرة الجديدة بحسب ما كتب عبر خاصية "الستوري" مع صور من أماكن متفرقة.

هل يفتتح أحد فروع مطعمه في القاهرة؟

إلى ذلك تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع منشور بوراك من القاهرة، حيث عبّر الكثير من المصريين عن سعادتهم بزيارته، بينما تساءل البعض عن سبب الزيارة متمنين أن يفتتح فرعاً من مطعمه في القاهرة ليتسنى لهم زيارته وتناول أشهر الأطعمة التي يمتاز بها.

فيما لم يؤكد الشيف التركي إن كان سيقدم على افتتاح أحد فروع مطعمه في القاهرة أم لا.

يشار إلى أن الشيف بوراك اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة بتقديمه لمقاطع فيديو تقديم وجبات ضخمة من الطعام الشهي.

واشتهر بلقطة قلب القدور العملاقة رأساً على عقب لينزل منها أشهى الطعام، فيما اعتبرت زيارة مطعمه في إسطنبول أحد المحطات الرئيسية لكل سائح إلى تركيا.