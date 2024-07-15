سيارة تتمايل واستعراض بالأسلحة.. فيديو يشغل مصر والسلطات تتدخل

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بعد أن صدم المشهد المواطنين والمارة، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو أظهر قيام أحدهم بقيادة السيارة بطريقة متهورة، فيما استعرض مرافقون له استخدام أسلحة بيضاء في أحد الشوارع المصرية.

قيادة متهورة وأسلحة البيضاء

فقد نشرت الداخلية أمس الأحد، الفيديو الذي يظهر قائد السيارة وهو يقوم بحركات استعراضية ويحرك المركبة يمينا و يسارا في أحد الشوارع معرضا حياة المواطنين للخطر.

وأظهر الفيديو أيضا قيام مرافقين له بالجلوس على نوافذ السيارة الخلفية والاستعراض باستخدام أسلحة بيضاء كبيرة أرعبت المارة.

كما ذكر بيان وزارة الداخلية أن الواقعة تمت بطريق ههيا الدائري بمحافظة الشرقية.

وأشارت إلى أن الفحص مكّن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد السيارة المشار إليها وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

ابتهاجاً بعرس!

وبمواجهة قائد السيارة بمقطع الفيديو وما نسب إليه من تهم تعريض المواطنين للخطر، اعترف بارتكاب الواقعة معللا ذلك بأنه كان ابتهاجا بعرس إحدى الفتيات في القرية.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المذكورين والسيارة المستخدمة في الواقعة.

مع العلم أنه تم حذف الفيديو الذي أظهر الواقعة بعد تداوله بكثرة عبر المنصات.