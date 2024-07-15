جديد ضجة عودتها لزوجها 11 مرة.. ميار الببلاوي تفجر مفاجأة

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بعد تعرضها لأزمة على خلفية تصريحاتها بطلاقها من زوجها والرجوع إليه 11 مرة، عادت الممثلة المعتزلة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي لتفجر مفاجأة.

وقالت ميار الببلاوي خلال برنامج تلفزيوني، إن رئيس تحرير البرنامج الذي ظهرت فيه بتصريحات أثارت ضجة حول زواجها، طلب منها الحديث عن شيء مثير، وقال لها "عايزين حاجة تريند".

كما تابعت أنها كانت تتحدث مع رئيس التحرير وعلم بنبأ رجوعها إلى زوجها مرة أخرى، حيث تساءل قائلا "مش ده جوزك اللي اتطلقتوا كتير؟" لتجيبه بالإيجاب "أيوا اتطلقنا ولا 10 مرات"، فتشبث بالأمر وطلب أن تقول هذا الأمر خلال البرنامج وهو ما أعقبه موجة من الانتقادات وأزمة كبيرة.

زوجها دائم القسم بالطلاق

وأردفت الببلاوي أن زوجها كان دائم "القسم بالطلاق عليها"، وأنهما كانا في زيارة الى المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأقسم عليها يمين الطلاق أكثر من 10 مرات، وأنهم بسؤال الشيوخ عن نية الزوج وقت "القسم بالطلاق" نفى أن تكون نيته الطلاق، حيث أكد الشيوخ بدورهم أن الطلاق لم يقع.

أزمة كبيرة واتهام بالزنا

وأعقبت تصريحات ميار الببلاوي في أبريل الماضي، أزمة كبيرة حيث اتهمها الداعية الديني محمد أبو بكر بارتكاب الزنا، ونشر الفسوق في مجتمع إسلامي، ما دفع الببلاوي الى التهديد بمقاضاة الداعية بتهمة القذف والتشهير.

بدورها انهارت الفنانة المعتزلة خلال بث مباشر على "فيسبوك" وقالت إنها كانت لا تهتم بكل ما يقال عنها، لكن الموضوع وصل إلى الخوض في العرض والشرف، مؤكدة أن أحد الدعاة المعروفين قد اتهمها بالزنا خلال أحد الفيديوهات التي بثها عبر تطبيق "تيك توك".

وأضافت ميار أنها في حالة من الذهول من ذلك الاتهام خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقه المقارن والدكتوراه في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية.

أفراد أسرتها قاطعوها

كما كشفت ميار عن أزمة كبيرة تواجهها بسبب تلك الاتهامات، حيث إن أفراد أسرتها قاطعوها وكذلك ابنها الأكبر الذي لم يعد يتواصل معها بسبب ذلك، مضيفة أن أعمامها قد اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد، وطلبوا منها توضيح حقيقة ما يحدث، وحل تلك الأزمة.

وفور انتهائها من ردها على الشيخ، قامت ميار الببلاوي بحذف البث المباشر.