الحكومة المصرية تنفي شائعات أثارت جدلاً على مواقع التواصل

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انتشر خلال الساعات الماضية عدد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من بينها ساعات عمل موظفي الحكومة وعملهم "أونلاين"، وكذلك تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، وحضور طلاب المدارس 3 أيام في الأسبوع، وإعلان نتيجة الثانوية العامة.

بدوره، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، شائعة أثارت جدلا كبيرا بالبلاد بشأن إجازة أسبوعية للموظفين والعمل عن طريق الأونلاين.

العمل "أون لاين" يوم الأحد

وكشف المركز أنه في ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قرارا لرئيس الوزراء المصري بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أونلاين" من المنزل اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لتلك الإشاعات، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي 2023.

وأوضح أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ"أونلاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بدء الدراسة 28 سبتمبر

من جانبها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من 3 شائعات يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع هذه الأيام بشأن العام الدراسي الجديد ونتيجة الثانوية العامة 2024.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أولى هذه الشائعات الثلاث المتداولة حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي هي شائعة تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد ليبدأ يوم 28 سبتمبر المقبل، وهو ما نفته الوزارة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي حتى الآن.

حضور الطلاب 3 أيام أسبوعياً

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا تداول شائعة ثانية أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي شائعة حضور الطلاب في المدارس 3 أيام فقط في الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد، وأكدت أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن مصدر الشائعة المتداولة إحدى المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي تصريحات بهذا الشأن.

نتيجة الثانوية العامة 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لـ"تسريب مؤشرات النجاح بجميع المواد" قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إعلان أي مؤشرات نجاح سوى التي تم الإعلان عنها في بيان رسمي بخصوص ثلاث مواد فقط وهي: اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.