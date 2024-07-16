زفاف شقيقين ينتهي بمأساة في مصر.. وفاة أحدهما وإصابة الآخر

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واقعة مأساوية حولت الفرح والزغاريد إلى حزن ونواحٍ في إحدى قرى محافظة الغربية، بعد مقتل عريس في ليلة حنته وقبل زفافه بساعات.

وشهدت قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حالة من الحزن والصدمة، عقب وفاة عريس وإصابة شقيقه وحجزه بالعناية المركزة بمستشفى المحلة العام، عقب تصادم عدد من السيارات في حادث مروع خلال عودتهما من جلسة التصوير قبل ساعات من إحياء الزفاف أمس الاثنين.

تصادم 4 سيارات في ليلة الحنة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بتصادم 4 سيارات أثناء تدشين زفة عريسين شقيقين حال عودتهما من جلسة التصوير في ليلة الحنة، وذلك على طريق طنطا بالقرب من قرية "شبشير"، وتبين وفاة الشاب أحمد المحمدي الدسوقي صالح، وإصابة شقيقه الدسوقي أحمد المحمدي، وحجزه داخل العناية المركزة بمستشفي المحلة العام.

وأكد عدد من المقربين للأسرة أن العريس المتوفى كان عائدا من دولة فرنسا بعد رحلة عمل لسنوات، وعاد إلى مصر من أجل الزواج، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحادث الأليم.

الشقيقان اتفقا على إتمام زفافهما معا

وتبين أن الشقيقين اتفقا على إتمام زفافهما بذات اليوم ليبدآ مرحلة جديدة من حياتهما معا، إلا أن القدر لم يمهلهما لإكمال ما تمنيانه ، لينقلب الزفاف إلى سرادق عزاء ويتوفى أحدهما بينما يرقد الآخر في المستشفى في حالة خطرة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادث والقصة المأساوية، حيث عبر الكثيرون عن حجم صدمة الأهل وتحول الفرح الى مأتم، وصدمة عروس كل منهما بعد الحادث، بينما دعا آخرين من القرى المجاورة لحضور الجنازة اليوم للتضامن مع الأسرة في مصابها الأليم.