فنانة مصرية تهاجم منصة إكس بسبب صفحتها.. "جرأة وفجور"

1 دقيقة للقراءة

بعد انتشار صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، من حساب موثق يحمل اسمها، وتعرضها للانتقادات بسبب هذه الصورة، خرجت الفنانة نيرمين الفقي عن صمتها لتفجر مفاجأة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" نشرت نيرمين الفقي الصورة المتداولة من حساب موثق بالعلامة الزرقاء باسمها على موقع التواصل الاجتماعي X، وقالت إنه حساب مزيف وإنها لا تملك حسابا على هذه المنصة.

مادة اعلانية

وكشفت نيرمين الفقي أنها ستتخذ الإجراءات القانوينة حيال منتحل شخصيتها، وكتبت: "الحقيقة من الجرأة والفجور أن يوثق أحد صفحة على تويتر الذي يعتبر من أكبر وأهم المنصات، ويتكلم على لساني.. كيف وصلنا لهذه المرحلة، بالإضافة إلى أني أصلا ليس لدي حساب على تويتر"، وأردفت الفقي "يا ترى ما هي العقوبة القانونية لهولاء المرضى؟".

وكان حساب موثق يحمل اسم الفنانة نيرمين الفقي قد نشر صورة لها مستلقية على أحد الشواطئ مع نشر "هاشتاغات" سياسية لا تناسب الصورة بأي حال، ما عرضها لانتقادات كبيرة، حيث تم تداول الصورة آلاف المرات في سخرية منها ومن الصورة التي لا تتناسب مع الهاشتاغ السياسي عليها.