مرة أخرى يفاجئ جمهوره.. أحمد سعد برفقة "أصدقائه" ويل سميث وجوني ديب

1 دقيقة للقراءة

شارك المطرب المصري، أحمد سعد، جمهوره بنشر صور تجمعه بنجمي هوليوود ويل سميث وجوني ديب على متن يخت في رحلة بحرية خارج البلاد.

مع نجوم هوليوود بملابس السباحة

ونشر أحمد سعد مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث ظهر على متن يخت في رحلة بحرية مع النجمين العالميين ويل سميث وجوني ديب وآخرين، ويرتدي زي السباحة، بينما لم يذكر مكان الرحلة البحرية التي رجح المتابعون أن تكون في إيطاليا.

وكتب سعد معلقا على الصور "إحساس جميل إنك تجمع أصحابك"، وأردف "شكرا أصدقائي على الزيارة الجميلة".



أحمد سعد مع ويل سميث أحمد سعد مع جوني ديب

ليست المرة الأولى

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أحمد سعد مع ويل سميث وجوني ديب، حيث نشر سعد مقطع فيديو العام الماضي ظهر فيه سميث وهو يرقص على أغنية سعد الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، حيث ظهر سميث في مقطع الفيديو، وهو مستمتع بوقته، ويؤدي عددا من حركات الرقص الشرقي مع أحمد سعد، وقال أحمد سعد في تصريحات إذاعية لاحقة إن الفنان ويل سميث كان حاضرا في جدة أثناء حفل غنائي لسعد وأعجبته الموسيقى كثيرا، وطلب منه عمل "دويتو" يجمعهما.

جوني ديب يزوره في منزله

وفي نفس العام، وفي مفاجأة كبيرة للجمهور، كشف أحمد سعد عن زيارة النجم العالمي جوني ديب له في منزله، حيث نشر صورتين مع بطل "قراصنة الكاريبي" عبر صفحته في "إنستغرام"، وكتب عليها معلقاً: "نورت بيت أخوك يا حبيبي" ما ترك الجمهور في حالة من الصدمة، ذهبت ببعضهم إلى اعتقاد أن الصور مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.