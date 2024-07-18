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فتاة تبكي - تعبيرية من آيستوك
تعبيرية
خاص

"مش ملزم أصرف عليكي".. أب يطرد ابنته الوحيدة بعد زواجه

القاهرة - مي عبد المنعم
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في واقعة مأساوية، أقدم أب على طرد ابنته الوحيدة الطالبة من منزله رافضاً الإنفاق عليها لإرضاء زوجته الجديدة، لتشهد المحاكم المصرية قضية نفقة من نوع خاص.

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طردتها بعد حملها

فقد كشفت المحامية نهى الجندي في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن موكلتها وهي طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية، عاشت مع والدها وزوجته بعد زواجهما قبل عام.

وكانت زوجة أبيها تعاملها معاملة جيدة، لكنها بعد حملها بدأت تغير من أسلوبها، وبدأت تحاول إزعاجها بكل الطرق، حتى افتعلت معها مشكلة ذات يوم وطلبت من زوجها طرد ابنته من المنزل.

"مش ملزم أصرف عليكي"

وأضافت المحامية أن الأب بالفعل قام بما طلبته زوجته، وطرد ابنته الوحيدة من المنزل، ولدى سؤال الابنة لوالدها "أروح فين؟" رد الوالد "اتصرفي، اشتغلي، أنا مش ملزم أصرف عليكي".

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

وقالت الجندي إنه بحسب القانون، يبقى الأب ملزما بالإنفاق على بناته حتى الزواج، ولأن الفتاة وجدت نفسها في الشارع، ولجأت إلى أقارب والدتها دون مال لتعتاش به، فاضطرت إلى رفع قضية "نفقة أقارب" لإلزام الأب بالتكفل بابنته.

المحكمة تتدخل

يذكر أن محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، كانت ألزمت الأب بدفع نفقة شهرية لابنته بقيمة 1500 جنيه مصري، بالرغم من أن الأب مقتدر حيث يعمل موظفا، كما لديه مشروع خاص في تجارة السيارات بالشراكة مع شقيقه.

إلا أن ما قدم للمحكمة من مستندات كان مجرد مرتب صغير، حيث لم تستطع الفتاة إثبات شراكة والدها في مشروع تجارة السيارات.

في حين قال الأب أمام المحكمة إن لديه التزامات، وإنه متزوج بأخرى.

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