تغيب عن خطبة نجله وشغل التواصل.. بيومي فؤاد يخرج عن صمته

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في حفل عائلي بسيط، احتفل نجل الفنان المصري بيومي فؤاد بخطبته لفتاة من خارج الوسط الفني أمس الخميس، وانتشرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكشف عن غياب الأب عن حفل خطوبة نجله.

وتصدر اسم الفنان بيومي فؤاد محركات البحث في مصر، بعد تساؤلات عن سر غيابه عن خطوبة نجله، وإن كان هناك خلافات بين الأب والابن، أو اعتراض من الأب على العروس، ليخرج بيومي فؤاد ويدحض كل هذه الأقاويل والنظريات.

منشغل بالتصوير خارج البلاد

وقال الفنان بيومي فؤاد بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية، إنه منشغل بالتصوير خارج البلاد، وإنه متواجد في المملكة العربية السعودية، مؤكدا بأنه يعرض الآن مسرحيته الجديدة وسيعود إلى مصر يوم 20 في الشهر الجاري.

وبعد انتشار هذا التصريح، تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كوميدي، حيث دائما ما يعرف بيومي فؤاد بكثرة الأعمال المشارك بها، لدرجة أنه ظهر بعدد من الأعمال الكوميدية، للتندر على هذا الأمر، وأنه من كثرة انشغاله بأعماله وكثرة الطلب الفني عليه، أصبح بالفعل لا يوجد لديه وقت في الواقع حتى لحضور خطوبة نجله.

حفل بسيط بمنزل العروس

يذكر أن محمد بيومي فؤاد تخرج من المعهد العالي للسينما شعبة إخراج، حيث لا يزال يسلك خطواته الأولى في عالم الفن خلف الكاميرات.

وفي صور الحفل ظهر محمد بيومي فؤاد وعروسه في منزلها على ما يبدو، حيث اقتصر الحضور على أسرة العروسين وعدد قليل من الأصدقاء المقربين، وارتدت العروس فستاناً بكتف واحد باللون الأبيض المطعم بالأسود.

وكانت آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم "اللعب مع العيال" مع الفنان محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.