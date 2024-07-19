جديد واقعة الاحتيال على نادٍ كويتي في مصر.. وكيل اللاعبين يرد

3 دقائق للقراءة

خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعملية الاحتيال التي تعرض لها نادي "كاظمة" الكويتي لكرة القدم في مصر، حيث تبين خوضه مباراة ضد فريق "مزيف" ادعى أنه نادي تلفونات بني سويف.

وفي الجديد أصدر "تلفونات بني سويف" بياناً الجمعة نفى فيه خوض مباراة ودية مع النادي الكويتي، متهماً أحد وكلاء اللاعبين ويدعى "سيد رياض" بانتحاله صفة ممثل للنادي المصري لترتيب المباراة المزيفة.

كما حذر "تلفونات بني سويف" من التعامل مع "سيد رياض"، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم النادي.

"يريدون التشهير بي"

غير أن "سيد رياض" دافع عن نفسه، حيث نفى في تصريحات لـ"العربية.نت" استخدام اسم نادي "تلفونات بني سويف".

وأضاف أن "الأولى بي أن أسوق لشركتي: الرياض للتسويق الرياضي"، مؤكداً أنه روج للمباراة قبل 3 أيام من إجرائها، كـ"مباراة للنادي الكويتي أمام فريق شركته".

كما مضى قائلاً: "كان التخطيط للعب مباراة مع نادي القادسية الكويتي لكنني فوجئت بتغيير المكان واسم النادي إلى كاظمة"، مردفاً أن "التغيير لا يهمني لأن شغلي الشاغل هو التسويق لشركتي وللاعبين الذين ينتمون إليها".

كذلك أوضح أن "من روجوا لتورطي في انتحال اسم نادٍ آخر يريدون التشهير بي والنيل من سمعتي الطيبة في الوسط الرياضي".

فيما ختم حديثه مؤكداً تواصله مع إدارة نادي "كاظمة" الكويتي وتفهمهم للأمر، لافتاً إلى أنهم قاموا بتعديل اسم النادي خلال المنشور على صفحتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

منشور كشف الواقعة

يذكر أن نادي "كاظمة" الكويتي كان أعلن في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، الخميس، أن الفريق الأول لكرة القدم فاز بسباعية لهدف على تلفونات بني سويف، وذلك ضمن معسكر النادي في الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد.

إلا أن المفاجأة المدوية كانت في رد النادي المصري الذي نفى خوض مباراة ودية مع الفريق الكويتي. وقال عبر حسابه في "فيسبوك" إنه لم يبدأ فترة الإعداد ولم يلعب أي مباريات ودية من الأساس".

بيان نادي "كاظمة"

ليأتي رد النادي الكويتي على الواقعة، حيث أكد في بيان أن مسؤولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله بما فيها المباريات الودية تقع على الشركة المنظمة للمعسكر بموجب عقد موقع بين الجانبين.

كما شدد على أنه لن تقام أي مباراة ودية قادمة من دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤولي الناديين المتباريين.

وأضاف أن الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي تتحمل المسؤولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من آثار تجاه الناديين تلفونات بني سويف وكاظمة.

ورد إلى نادي كاظمة بياناً رسمياً من شركة ستار ميكر فوتبول متضمنا اعتذارها الرسمي لنادي كاظمة عن ما حدث بشأن المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق كان يحمل أسم فريق تليفونات بني سويف خلال معسكر الأسكندرية.#كاظمة#Kazma_SC pic.twitter.com/6goXg2yI5k — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) July 19, 2024

كما نشر النادي الكويتي بياناً رسمياً ورد إليه من شركة "ستار ميكر فوتبول" متضمناً اعتذارها الرسمي له عما حدث بشأن المباراة التي أقيمت أمام فريق كان يحمل اسم فريق "تلفونات بني سويف" خلال معسكر الإسكندرية.

يذكر أن تلك الحادثة أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل، حيث عبر كثيرون عن استيائهم من الواقعة التي قالوا إنها "تمثل فضيحة تنال من سمعة مصر الرياضية".

في حين اعتبر آخرون أن الواقعة لم تحدث من الأساس بعد تكذيب وكيل اللاعبين سيد رياض للأمر، فيما طالب البعض بضرورة فتح تحقيق رسمي في الأمر.