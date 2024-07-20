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البلوجر المصرية نادين طارق
البلوغر المصرية نادين طارق

لنشرها فيديوهات مخلة.. السجن للبلوغر المصرية نادين طارق

القاهرة - العربية نت
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مرة أخرى، بلوغر مصرية جديدة خلف القضبان، حيث حكمت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة البلوغر نادين طارق بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة وقول ألفاظ وإيحاءات مخلة بالآداب العامة.

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وأنكرت آية طارق وشهرتها نادين طارق (35 عاما) التهم المنسوبة إليها أمام هيئة التحقيق في القضية، وأقرت بأنها قامت بتصوير الفيديوهات محل الجدل ونشرها على منصة "تيك توك"، لكنها أنكرت أن تكون مخالفة لقيم الأسرة المصرية أو تحمل ألفاظا أو سبابا لأحد.

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كما وجهت النيابة العامة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع، ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر الحكم ضدها بالحبس والغرامة المذكورة.

تمسك بيدها

وظهرت والدة نادين طارق في المحكمة لمساندة ابنتها، حيث كانت تمسك بيدها وتتلو الدعوات، إلا أن الحكم جاء صادما لها ولابنتها، بحسب ما عبرت عنه لوسائل إعلام محلية.

يذكر أن "تيكتوكر" أخرى تدعى هدير عبد الرازق واجهت ذات الاتهامات بسبب ما تقدمه من محتوى "مخل" على حسابها في مايو الماضي، لتخرج بعد فضيحة متعلقة بأحد المقاطع لها لتعلن أنها ستعتزل مواقع التواصل الاجتماعي تماما.

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