بعد وفاة عامل توصيل قام بدهسه.. استدعاء نجل أحمد رزق

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بدأ فصل جديد أكثر جدية في أزمة حادث نجل الفنان المصري أحمد رزق بعد وفاة عامل التوصيل "الدليفري" الذي صدمه قبل نحو شهرين.

فقد أصدرت جهات التحقيق بالجيزة، أمرا باستدعاء نجل الفنان أحمد رزق المتهم بدهس عامل الدليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، بعد وفاة العامل أمس الجمعة متأثرا بإصابته.

لم يتكفل رزق بعلاجه

وتوفي عامل التوصيل أمس، وبحسب وسائل إعلام محلية، كشفت أسرته أن الفنان أحمد رزق لم يتكفل بعلاجه، كما أعلن وقت وقوع الحادث، وأن الراحل كان متواجدا في مستشفى حكومي منذ وقوع الحادث قبل شهرين ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وكانت أجهزة الأمن قد تحفظت على نجل الفنان أحمد رزق في مايو الماضي، بعد تسببه في إصابة عامل الدليفري عندما صدمه بدراجته البخارية حيث اصطدم بالعامل الذي كان يقود دراجة بخارية يعمل عليها لتوصيل الطعام.

سير عكس الاتجاه

وأخلت جهات التحقيق سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالتسبب في إصابة عامل الدليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية، قبل أن تعود وتطلبه بعد وفاة العامل.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من مستشفى الشيخ زايد يوم وقوع الحادث في 28 من مايو الماضي، يفيد بوصول مصابين أحدهما نجل الفنان أحمد رزق، والثاني عامل دليفري يعاني من كسر في الجمجمة، وحالته خطيرة للغاية، بينما أصيب نجل أحمد رزق بكسر في الذراع استلزم إجراء عملية جراحية.

فيما أكد مصدر طبي لـ"العربية نت" أن الشاب المتوفى كان يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وظل فاقدا للوعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

حوادث سير الفنانين في الآونة الأخيرة

يذكر أن حوادث السير التي تعرض لها فنانون تعددت في نفس الفترة، حيث اصطدمت سيارة الفنان عباس أبو الحسن بسيدتين بمنطقة الشيخ زايد، وأصيبت السيدتان إصابات بالغة قبل أن تتوفى إحداهما قبل أسابيع، وأيضا تعرض الفنان أحمد جمال لموقف مشابه بنفس الفترة، حيث صدم مسنا كان يحاول عبور طريق الفيوم السريع، ما أدى الى إصابته ونقله إلى المستشفى.

كما صدم مغني المهرجانات عصام صاصا رجلا أعلى الطريق الدائري أثناء محاولة عبوره للطريق، ما أدى إلى وفاة الرجل في الحال، في واقعة شهيرة وصلت إلى القضاء حيث يحاكم صاصا المتواجد خارج البلاد.