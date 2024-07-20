رقص طالبة مصرية في تخرجها يثير جدلاً.. والأم: بنتي خجولة

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أثار مقطع فيديو لرقص طالبة مصرية خلال حفل تخرجها في الإسماعيلية ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وانتقادات للفتاة، ما دفع الأخيرة ووالدتها للرد وكشف مفاجآت حول الواقعة.

وظهرت الفتاة فرح سعيد في مقطع فيديو وهي ترقص بحفل تخرجها في كلية التمريض بأكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة في الإسماعيلية، حيث وجهت لها انتقادات واتهامات بالرقص المثير غير اللائق وسط زملائها من الشباب، ما سبب أزمة للفتاة دفعتها للرد ووالدتها على هذه الاتهامات.

"كنت أحتفل بحصولي على المركز الأول"

وقالت فرح سعيد لموقع القاهرة 24، إنها كانت تغمرها السعادة بحصولها على المركز الأول على دفعتها وتخرجها وتحقيق حلمها الذي توج شقاء والدتها وتعبها من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، وإنها لم تكن تتخيل أن مقطع الفيديو سينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الشكل، كما أنها تعرضت للصدمة لدى قراءة التعليقات التي احتوى بعضها على سباب وقذف والنيل من سمعتها وشرفها على خلاف حقيقتها.

لحظة سعيدة.. تحولت كابوس

من جانبها عبرت الأم من غضبها وحزنها وشعورها بالقهر، لتحويل إحدى أهم وأسعد لحظات حياتها إلى كابوس ينال منها ومن ابنتها، كما أكدت أن ما قيل عن ابنتها هو بعيد كل البعد عن شخصيتها وتربيتها قائلة "بنتي خجولة جدا ومحترمة ومؤدبة، وأنا كنت حاضرة وسعيدة بيها وبفرحها، والمشهد مكنش زي ما ظهر في الفيديو".

نشر على الملأ من دون استئذان

وأكدت الأم أن الحفل كان مكتظا بأكثر من ألف فتاة أخرى يحتفلون ويرقصون فرحا لتخرجهم، لكن الأذى الكبير نال من ابنتها فقط وبدون وجه حق، كما قالت إن مصور الحفل والتابع للأكاديمية كان من المفترض أن يعطي الصور والفيديوهات للطلبة وأهاليهم، لا أن نفاجأ بمقطع فيديو منشور على جميع منصات التواصل الاجتماعي على الملأ وعلى خلاف رغبتنا ومن دون استئذان مسبق، مؤكدة أنه تم التلاعب بمقطع فيديو ابنتها وأن الأمر متعمدا ضدها.

"كلام مستفز تعبني نفسيا"

كما أكدت الفتاة صاحبة الفيديو أنها كانت ترقص تعبيرا عن سعادتها، لكن المشهد تم إجتزاؤه ليظهر كمقطع مثير وغير لائق، وتظهر وكأنها ترقص بين الشباب، بينما كانت ترقص مع زميلاتها من الفتيات، كما عبرت عن حزنها الشديد مما حدث قائلة "الكلام ضدي كان مستفزا وتعبني نفسيا".

يشار إلى أن الفيديو نشره مصور عبر حسابه على "تيك توك" وأثار ضجة في مصر ما دفعه إلى حذفه لاحقاً.

يذكر أن واقعة أخرى لرقص إحدى الفتيات في حفل تخرجها قبل أسابيع بجامعة أسيوط، وأثارت نفس الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن انهيار الأخلاقيات واعتبروا المشهد لا يليق داخل الصروح العلمية، فيما اعتبر آخرين أن الفتاة ترقص تعبيرا عن فرحتها بيوم استثنائي في حياتها وأن الأمر بسيط لا يستدعي كل هذا الانتقاد والضجة.