للمرة الأولى.. غرامة مالية وقرار بإغلاق حسابات "يوتيوبر" بمصر

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في قرارات تصدر لأول مرة من محكمة مصرية، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم مقدمي المحتوى من أسرة "حمدي ووفاء" مبلغا ماليا قدره مليون و200 ألف جنيه مع إغلاق منصاتهم الإلكترونية على موقع يوتيوب، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم الاتجار في العملات المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

تداول الأسهم والدفع بالعملات المشفرة

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة المصرية على كل من حسن جابر، ومحمود جابر، وجابر سلامة، وسحر السيد، حيث قضت بتغريم المتهمين الأول والثاني مليون جنيه، والثالث والرابع 100 ألف جنيه لكل منهما.

وذكر أمر الإحالة أنه في غضون عامي 2021 و2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء في أمر الإحالة قيام جميع المتهمين بالترويج لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

بلاغ من أحد المتهمين للنائب العام

وكان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ إلى النائب العام، الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، ضد "حمدي ووفاء" لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح المحامي في بلاغه أن مقدمي المحتوى المذكورين أنشأوا عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال.

يذكر أن الثنائي "حمدي ووفاء" من أشهر مقدمي المحتوى في مصر، حيث يقدم الثنائي محتوى يعرض يومياتهما وتفاصيل الحياة الاجتماعية والأسرية والمطبخ المنزلي وغيرها من الفقرات التي جلبت لهما متابعات مليونية وأكثر من 8 ملايين متابع لحسابهم على موقع يوتيوب.