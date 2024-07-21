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تعبيرية

حقيقة منع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات المصرية.. السلطات توضح

نفى المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عادل عبدالغفار، صحة ما جاء في هذه المنشورات

القاهرة - العربية.نت، فرانس برس
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منشورات غريبة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الفترة الأخيرة، مفادها قرار السلطات في مصر بفصل الجنسين ومنع الاختلاط في الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل 2024 - 2025.

وفي تفاصيل خطة "منع الاختلاط" بين الجنسين المزعومة، ستتم الدراسة في الجامعات ستة أيام تدريس في الأسبوع، توزع بالتساوي بين الذكور والإناث.

"أمر غير وارد على الإطلاق"

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عادل عبدالغفار، صحة ما جاء في هذه المنشورات، وقال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" في القاهرة، إن ما جاء في هذه المنشورات "محض شائعات لا أساس لها من الصحة".

جامعة القاهرة - أرشيفية
جامعة القاهرة - أرشيفية

وأضاف عادل عبدالغفار: "الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة أمر غير وارد على الإطلاق".

كما ذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن هذه الشائعات "تتردد من حين لآخر بنفس الصيغة تقريبًا".

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نفس الشائعة بعد مقتل "نيرة أشرف"

يذكر أنه في العام 2022، وبعد وقوع جريمتي قتل ارتكب كل منها طالب جامعي أزهق حياة زميلة له من بينهما واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام أسوار جامعة المنصورة، عادت هذه الشائعات في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن السلطات حينها نفت صحة ما جاء فيه أيضاً جملة وتفصيلا.

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