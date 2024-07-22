طقوس احتفالية غريبة.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل مع زوجها

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يبدو أن الفنانة سلمى أبو ضيف لاتزال في طور الاحتفال بزواجها، ولكن هذه المرة جاء الاحتفال خارج البلاد بصحبة عدد من الأصدقاء.

ونشرت أبو ضيف اليوم عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر احتفالا بها وزوجها على ما يبدو مع عدد من الأصدقاء الأجانب، حيث ظهرت ترتدي فستانا متعدد الألوان، وتضع الورود على شكل تاج على شعرها، بينما ظهر زوجها إدريس عبدالعزيز مرتديا "تي شيرت" أبيض بسيطا، وبنطلون من الكتان ويضع تاجا من الورود أيضا، فيما ظهر الثنائي حفاة بدون أحذية.

طقوس غريبة وكأنها تدل على شيء ما

وفي الصور ظهر الثنائي المتزوجان حديثا، وقد جلسا على كرسيين متقابلين، بينما أحاط بهما الأصدقاء، فيما تم نثر الورود على الأرض من حولهما بأشكال منتظمة وكأنها تدل على شيء ما.

وكان زوج سلمى يحمل في يده عصا خشبية كالتي يمسك بها الشيوخ بالذقون البيضاء في الأفلام الخيالية، فيما أمسك الزوجان بمجموعة من "الحبال" أو الخيوط الطويلة التي تصل جميع الحضور ببعضهم بعضا، وبدا المشهد وكأنه طقوس احتفالية من نوع ما، قد تكون خاصة بالدولة التي لم تذكر اسمها أبو ضيف، أو قد تكون طقوسا روحية بسيطة تعبيرا عن الاحتفال والحب.

فيما ظهر الأصدقاء في صورة أخرى وقد اصطفوا فيما يشبه "الممر الشرفي" رافعين أيديهم إلى الأعلى لتتشابك وتبدو كالأقواس، بينما مر الزوجان الشابان من خلالهم.







جانب من الطقوس جانب من الطقوس جانب من الطقوس جانب من الاحتفال والطقوس

"يوم سحري رائع"

وعلقت سلمى أبو ضيف على الصور المنشورة "يوم سحري رائع مع أناس ساحرين.. قلوبنا ممتلئة بالحب والامتنان لكم جميعا".

كما وجهت سلمى الشكر لأصدقائها على "المفاجأة السعيدة"، وأضافت "شكرا على الاحتفال الساحر الذي لامس أرواحنا جميعا".

من جانبهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الاحتفالي لأبو ضيف، حيث عبر البعض عن عدم فهمهم لمغزى هذه الطقوس الغريبة، بينما عبر آخرون عن إعجابهم بالمشهد غير المعتاد، متمنين التوفيق للزوجين مع بداية حياتهما الزوجية.

عقد قران بسيط في المنزل

يذكر أن سلمى أبو ضيف احتفلت بعقد قرانها على إدريس عبدالعزيز الأربعاء 12 يونيو الماضي، في حفل عائلي بسيط بمنزلها، وكانت قد فاجأت الجميع بخطبتها قبل عقد القران بأسابيع قليلة، حيث ظهرا في إسبانيا يتابعان حفلا لرقص "الفلامنغو" وممسكين بيد بعضهما بعضا فيما ظهر خاتم الخطوبة الماسي في إصبعها بينما علقت سلمى "أهلا بك في عائلتي".