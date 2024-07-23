شبيه لميسي في ملعب بمصر.. فيديو يشعل التواصل

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو لشاب مصري يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، أثناء أدائه المميز خلال مباراة لكرة القدم بأحد الملاعب الشعبية.

وشبه رواد التواصل الشاب بميسي، كما يبدو أن المحيطين به لفتوا نظره إلى هذا الأمر، حيث بدا "متقمصاً" لطريقة ميسي بشكل كبير.

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كذلك أظهر "شبيه ميسي" مهارات فائقة من مراوغات وتسديدات وتمريرات، ويسجل الأهداف في المرمى، الواحد تلو الآخر.

"جاء دور ميسي المصري"

وتفاعل نشطاء التواصل مع المقطع الذي انتشر على مختلف المنصات، حيث عبروا عن مهارة اللاعب الناشئ وضرورة أن تكون له فرصة للظهور والدعم.

بينما علق آخرون بالقول إن "مصر أصبحت تنجب مهارات كروية متميزة"، معتبرين الشاب خليفة لمحمد صلاح ونجوم الكرة الكبار.

فيما كتب أحدهم قائلاً: "لقد انتهى دور ميسي في الملاعب، وجاء دور ميسي المصري ليحمل الراية".

يذكر أن ليونيل ميسي يعد أحد أبرز وأشهر نجوم كرة القدم في العالم، حيث فاز بـ8 جوائز من الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بـ6 أحذية ذهبية أوروبية، كما أنه الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم الاحترافية برصيد 45 لقباً.