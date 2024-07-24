جديد مصرية ضربت حماتها.. الأم: "زوجة ابني تدعي أنها مسحورة"

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في جديد الواقعة التي صدمت المصريين، بعد انتشار مقطع فيديو لفتاة تضرب حماتها وتسحلها، خرجت المجني عليها لتوضح ملابسات الواقعة.

فقد كشفت الحاجة حنان بطلة المقطع المذكور لـ"العربية نت"، والتي تم الاعتداء عليها، أنها أدلت بأقوالها في النيابة ظهر اليوم بشأن الواقعة، حيث تقدمت الأسرة ببلاغ ضد زوجة الابن المعتدية.

وقالت السيدة إنها وأسرتها لا يحبون المشكلات، لكنهم اضطروا إلى تفريغ الكاميرات وإرفاق المقطع في بلاغ بقسم الشرطة بعد هذه الواقعة المؤسفة".

"مسحورة" لإبعاد الشبهة

وتضمنت أقوال زوجة الابن في النيابة مفاجأة، حيث أوضحت أنها لم تكن في وعيها وقت مباغتتها لحماتها وضربها وسحلها على الأرض، وأنها "مسحورة" من قبل آخرين "يريدون إفشال علاقتها بزوجها"، وتحاول العلاج من هذا "المس والسحر" منذ أسبوع.

كذلك قالت الحاجة حنان إن "زوجة نجلها تريد بهذه الأقوال إبعاد شبهة تعمد الإيذاء عنها، وتريد أن تظهر بمظهر البريء الذي لا حول له، حيث يصر والدها ووالدتها وأسرتها على نشر هذه المعلومة في القرية لتحسين صورة ابنتهم بعد ما بدر منها من فعل شنيع".

تفتعل المشكلات دائماً

وأكدت أن زوجة نجلها دائمة افتعال المشكلات مع الجميع، وحتى في معاملتها لزوجها فهي تعانده ولا تريحه. وأضافت "كل أسبوعين تعمل مشكلة جديدة".

كما أضافت أنها وأبناءها دائما ما يحاولون تهدئة الموقف لا إشعاله، من أجل مصلحة الطفلة الصغيرة التي لا يتعدى عمرها 4 أشهر فقط، والتي هي نتاج هذا الزواج الذي تم منذ عام ونصف.

عادت من عملها لتضربها زوجة ابنها

إلى ذلك أكدت أنها تعمل وتكافح من أجل لقمة العيش، وتخرج يوميا في الثالثة فجرا لتعود إلى المنزل في الـ11 صباحا حيث تعمل في الخَبز، ويوم الواقعة، كانت قد عادت لتوها من العمل لتفاجأ بزوجة ابنها ووالدتها بمدخل العقار، حيث كانتا تنتظرانها للشجار.

"موسم عاشوراء" سبب الشجار

وكشفت الحاجة حنان سبب الشجار الذي سبق الواقعة، حيث قالت زوجة الابن لها "ماجبتليش موسم عاشوراء في الخطوبة"، فحاولت حماتها إقناعها بأن هذه المجاملات أصبحت فى الماضي.

وقالت لها "تعالي ادخلي شقتك وهخلي جوزك يبعتلك فلوس تجيبي الموسم"، وعلى الرغم من أنها كلمات عادية لا تعني أي عداء أو تحد، إلا أن زوجة ابنها باغتتها بالضرب المبرح، ونزعت عنها حجابها، وشدت شعرها وسحلتها على الأرض.

عودة الابن لنصرة والدته

وأضافت الأم الحزينة أن نجلها علي لم ير ابنته البالغة 4 أشهر منذ ولادتها، حيث يعمل في إحدى الدول الخليجية من أجل توفير المال لزوجته وابنته، وأنه فور رؤيته لمقطع الفيديو انهار باكيا غير مصدق للمشهد، وحجز على أول طائرة إلى مصر، حيث وصل أمس ليكون بجانب والدته.

كما أكدت أنه لم ير الطفلة ولا زوجته منذ مجيئه إلا اليوم في النيابة، حيث صرخت زوجته تقول "مش هسيبكم"، بالرغم من أنها هي المعتدية وأمام الجميع. وأضافت "اتخمينا في النسب ده".

غضب واستياء

فيما قال والد الزوجة المعتدية على حماتها لوسائل إعلام مصرية، إن نجلته "مسحورة" وإنها لم تكن في وعيها وقت ضربها لحماتها، مؤكدا أن "مسا وسحرا" ضرب ابنته منذ أسبوع.

وأثار مقطع فيديو لاعتداء سيدة على حماتها جموع المصريين بالغضب خلال الساعات الماضية، وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم جراء المشهد الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما عبّر آخرون عن عدم قدرتهم على النوم أمس بعد مشاهدته.