المبنى دمر بالكامل.. حريق ضخم بمخزن ملابس بالموسكي وسط القاهرة

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اندلع حريق ضخم بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي اندلع في مخزن للملابس بشارع الرويعي، ما سبب خسائر مادية كبيرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن ملابس بعقار في شارع الرويعي، أمام "جراج العتبة" بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني.

10 سيارات مطافئ.. ولا إصابات

وتوجهت 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، من أجل السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، مدعومة بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف، في محاولة السيطرة على النيران التي امتدت إلى مخازن الملابس وأجهزة كهربائية.

ونجحت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا أو مصابين، فيما تم تسجيل إصابات بالاختناق تم إسعافها بموقع الحادث، وسط تواجد أمني مكثف.

يذكر أن شارع الموسكي ومنطقة العتبة هي منطقة تجارية تكتظ بالمحال التجارية والأسواق، ومن أكثر المناطق ازدحاما في القاهرة، إلا أن اندلاع الحريق في هذا التوقيت المبكر من اليوم، حال دون وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

ماس كهربائي بحسب التحريات الأولية

وانتقلت السلطات المصرية إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب على الحريق، وحصر الخسائر المادية.

وكشفت التحريات الأولية لحريق منطقة الموسكي فجر اليوم، أن الحادث نتج عن ماس كهربائي، حيث التهمت النيران المبنى بالكامل، والذي يضم عددًا من مخازن الملابس والمواد سريعة الاشتعال.

يذكر أن منطقة قريبة من موقع الحادث تعرضت لحريق كبير قبل أسبوع، حيث اندلع حريق ضخم بـ"حارة اليهود" وراح ضحيته نحو 12 ما بين قتيل ومصاب.