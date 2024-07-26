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حركات إستعراضية بدراجة نارية في مصر
من مقطع الفيديو

بدون مقود للتحكم.. حركات استعراضية خطيرة بشوارع مصر والسلطات تتدخل

عبر كثيرون عن غضبهم من المشهد والذي يعبر عن عدم المسؤولية تجاه الآخرين، بينما اعتبر كثيرون المشهد كارثياً والذي قد تنجم عنه مأساة تؤدي إلى حادث مروري كبير يروح ضحيته عشرات الأبرياء

القاهرة - مي عبد المنعم
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تعرف الدراجة النارية باحتوائها على عجلتين ومِقوَد للتحكم، لكن ما شهدته الشوارع المصرية كان جديدا وغريبا.

حيث فوجئ الناس بمحافظة دمياط، بشخص يقود دراجة نارية بعجلة واحدة فقط وبدون مِقوَد، مستعرضا في الشوارع بحركات استعراضية غريبة، حيث كانت الدراجة النارية ذات العجلة الواحدة تسير بسرعة كبيرة في الشارع، بينما وقف الشاب فوقها مؤديا حركات استعراضية خطيرة.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشرت مقاطع فيديو لهذا الشخص وحركاته الاستعراضية الخطيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن غضبهم من المشهد والذي يعبر عن عدم المسؤولية تجاه الآخرين، بينما اعتبر كثيرون المشهد كارثيا والذي قد تنجم عنه كارثة تؤدي إلى حادث مروري كبير يروح ضحيته عشرات الأبرياء نتيجة تهور هذا الشاب.

بدون لوحة معدنية.. ودون رخصتي قيادة وتسيير

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا بشأن الواقعة، حيث تمكنت السلطات من تحديد وضبط قائد الدراجة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط، والدراجة النارية المستخدمة في مقاطع الفيديو، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية.

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كما ذكر البيان أن قائد الدراجة تبين عدم حمله لرخصتي قيادة أو تسيير، وواجهته السلطات بالواقعة واعترف بارتكابها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه الشخص والدراجة النارية.

يذكر أن السلطات في مصر كانت قد ضبطت عددا من المتهمين في وقائع مختلفة مشابهة، وتبين بالتحقيق معهم أنهم كانوا يروجون لأنفسهم بمقاطع استعراضية في الشارع المصري لجذب المشاهدات والمتابعين على مواقع التواصل بهدف الربح المادي.

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