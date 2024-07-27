أب يقتل نجله بالتعذيب في مصر ويلقي جثمانه بجوار مدرسة
تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الجريمة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
شهدت قرية العزاوي التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر، واقعة مأساوية، حيث قام أب بتعذيب نجله ضربا بالعصا حتى الموت، ثم ألقى جثته أمام المدرسة الابتدائية بالقرية.
كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية تلقت إخطارا من أهالي قرية العزاوي، بالعثور على جثة طفل ملقاة بجوار المدرسة الابتدائية بالقرية وبها آثار ضرب وتعذيب، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "محمد أسامة عبدالعزيز"، 11 عامًا، ومقيم بنفس القرية.
وأشارت التحريات إلى أن والدي الطفل منفصلان، ووالده يعمل سائق توك توك، حيث قام بارتكاب الجريمة بعد وصلة تعذيب للطفل بعصا غليظة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقام بإلقاء جثته في مكان العثور عليها، لعدم فضح أمره.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
-
وفاة بطل الجمهورية في الجمباز بحادث في مصر
توفي مروان سعد محمد عبدالعال مكادي، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، إثر تعرضه لحادث ...
مصر
-
"الداخلية" تكشف حقيقة التصميم الجديد لجواز السفر المصري
وزارة الداخلية: أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة ...
مصر
-
بعد حرائق الموسكي وحارة اليهود.. نيران تشتعل بـ4 مناطق في القاهرة والجيزة
ونجحت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية في مصر من السيطرة علي 4 حرائق في ...
مصر