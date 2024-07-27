مقتل 4 وإصابة آخرين بانهيار عقار بمصر.. والسلطات تبحث عن ناجين
العقار، الواقع بمنطقة سكة زفتي بالمحلة بمحافظة الغربية، مكون من 5 طوابق وبه 10 شقق
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انهار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة سكة زفتي بالمحلة بمحافظة الغربية فى مصر، بشكل مفاجئ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
ودفعت السلطات بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المحلة العام.
وتلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من 5 طوابق وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث.
وتمكنت السلطات من انتشال 4 جثث، من بينهم سيدتان، فيما أكد شهود عيان أن العقار كان بداخله عدد كبير من السكان، وتواصل السلطات عمليات البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين.
وتبين أن المنزل مقام على مساحة 120 متراً، بإجمالي 10 شقق، منها 8 مأهولة بالسكان.
ووجهت السلطات برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى المحلة العام لاستقبال الضحايا والمصابين.
في سياق متصل وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بإخلاء العقار المجاور للمنزل المنهار وتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار.
وأشار المحافظ إلى أن الانهيار نتج عن قيام أحد ساكني العقار بعمل ترميم للعقار بدون ترخيص حيث أزال جداراً من جدران المنزل ما أدى إلى انهياره على قاطنيه، مشيراً إلى أن العقار لم يصدر له أي قرارات إزالة أو ترميم.
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