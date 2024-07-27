بعد حرائق الموسكي وحارة اليهود.. نيران تشتعل بـ4 مناطق في القاهرة والجيزة

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بعد يومين فقط من حريق ضخم بحي الموسكي بمنطقة العتبة المصرية، وحريق حارة اليهود بمنطقة وسط البلد بمصر، تكررت حوادث الحريق في 4 مناطق متفرقة صباح اليوم السبت بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ونجحت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية في مصر من السيطرة على 4 حرائق في مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، اندلعت صباح اليوم السبت، دون خسائر في الأرواح، واقتصرت على إصابة شخصين وخسائر مالية، حيث اشتعلت بمحلات تجارية وشقق سكنية لأسباب مختلفة، ويواصل المعمل الجنائي التحريات لكشف ملابساتها.

حريق المقطم

واندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة المقطم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في المقطم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق ميدان الساعة

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة سكنية بميدان الساعة بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بميدان الساعة بمنطقة فيصل.

وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارتي إطفاء، وفرضت كورديون أمني حول محل الحريق لمحاولة السيطرة عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حريق في عين شمس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد العقارات بمنطقة عين شمس، ونتج عنه إصابة رجل وسيدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

حريق محل بشبرا

أكد تقرير المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة أن سبب الحريق الذي شب داخل محل بدوران شبرا هو ماس كهربائي في التكييف المركزي داخل المحل.

وكشف أن حجم الخسائر وصل إلى مليون جنيه ثمن البضاعة التي كانت بداخل المحل والتهمتها النيران التي نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها خلال ساعتين بسبب تفاقم النيران وشدة الهواء وتمكنت فوات الدفاع المدني من عدم امتدادها للعقارات المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يتضمن ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد النيران والأدخنة داخل محل بمنطقة دوران شبرا.