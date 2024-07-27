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مروان سعد محمد عبدالعال مكادي
اللاعب مروان سعد محمد عبدالعال مكادي

وفاة بطل الجمهورية في الجمباز بحادث في مصر

توفي مروان سعد محمد عبدالعال مكادي، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، إثر تعرضه لحادث سيارة في أسيوط رفقة أسرته

القاهرة - العربية.نت
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توفي مروان سعد محمد عبدالعال مكادي، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، و"بطل الجمهورية" في الجمباز، ابن قرية منقباد بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، إثر تعرضه لحادث سيارة في أسيوط رفقة أسرته.

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وكان اللاعب قد حصل على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سن 10 سنوات عام 2020، وشارك في بطولة كأس مصر للجمباز عام 2021، وشارك في بطولة الجمهورية للجمباز الأيروبك.

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وفي بيان رسمي تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، "بخالص التعازي والمواساة في وفاة اللاعب الذي وافته المنية مساء السبت إثر تعرضه لحادث سيارة بأسيوط رفقة أسرته". ووجه صبحي قيادات مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب.

يذكر أن مصر شهدت منذ أيام وفاة اللاعب محمد عمرو مصطفى، لاعب نادي الكهرباء الرياضي والذي غرق في النيل خلال تدريبات. وأعلن الاتحاد المصري للتجديف عن غرق اللاعب خلال تدريبات له بعد سقوطه من القارب بالنادي في نهر النيل.

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