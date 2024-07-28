جديد مقتل جواهرجي قبطي بمصر.. إحالة المتهم الأول للمفتي

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قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهم الأول بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، طعنًا داخل محله الخاص من أجل سرقة مشغولات ذهبية، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

واتهمت نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، بأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير لعام 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

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وارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى، إذ إنه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى، إذ إنه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض.

سرقة مشغولات ذهبية بملايين الجنيهات

وأخفى المتهمون الثانية والثالثة والرابعة أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وأعان المتهم الخامس، الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام، المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل عمله.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت سابقا 5 متهمين في واقعة مقتل الجواهرجي، حسني الخناجري، في منطقة بولاق أبو العلا، لمحكمة الجنايات.

القبض على المتهم الأول

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم، وبعدها انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق، وتم العثور على جثة الجواهرجي الشهير باسم "الخواجة حسني الخناجري"، وتبين اختفاء محتويات متجره من سبائك ذهبية ومجوهرات قدرت بملايين الجنيهات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود على الحادث من أصحاب المحال المجاورة بمنطقة بولاق أبو العلا، وأسرة القتيل، وتم فحص كاميرات المراقبة التي كشفت تفاصيل الحادث.