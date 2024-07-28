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من ضربة مجدل شمس (رويترز)
من ضربة مجدل شمس (رويترز)

بعد ضربة مجدل شمس.. مصر تحذر من فتح جبهة جديدة

دبي - العربية.نت
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بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان المحتل، حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

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فقد أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على حسابها على فيسبوك، أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب.

وناشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، التي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وقف النار في غزة

كما جددت القاهرة التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها على قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت.

بالإضافة إلى "تمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب البيان.

بيان الخارجية المصرية على فيسبوك
بيان الخارجية المصرية على فيسبوك

يذكر أن إسرائيل توعدت اليوم "بضرب العدو بقوة" بعد أن أدى سقوط صاروخ، حمّلت مسؤوليته إلى حزب الله اللبناني، لمقتل 12 فتى وفتاة في مرتفعات الجولان، وأثار مخاوف من توسع حرب غزة.

حزب الله ينفي مسؤوليته

وفي حين نفى حزب الله، الحليف لإيران، مسؤوليته عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس، حذّرت طهران إسرائيل من أن أي "مغامرات" عسكرية جديدة في لبنان قد تسبب "تداعيات غير متوقعة".

ووصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بأنها "الهجوم الأكثر دموية على مدنيين إسرائيليين" منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أطلق شرارة الحرب في غزة، وأثار تبادلا مستمرا للقصف عبر الحدود اللبنانية.

واتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق الصاروخ، لكن الحزب الذي يستهدف يوميا مواقع عسكرية إسرائيلية، قال إنه "لا علاقة" له بالحادثة.

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