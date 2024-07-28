كواليس استبعاد يمنى عياد من أولمبياد باريس.. لجنة مصرية تكشف

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أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، بياناً رسمياً، الأحد، بشأن لاعبة منتخب البلاد للملاكمة يمنى عياد بعد استبعادها من منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بسبب زيادة 700 غرام عن وزنها الرسمي.

وأوضحت أن عياد عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامجا خاصا في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس.

"تغيرات فسيولوجية وهرمونية"

غير أن عياد "فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء، ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقاً لأعرافناً وتقاليدنا المصرية وحفاظاً على حقوق ونفسية اللاعبة"، وفق البيان.

فيما ختمت اللجنة قائلة: "مع العلم أن هناك تقريرا تفصيليا من اللجنة الطبية يؤكد عدم توجيه أي مسؤولية على اللاعبة والجهاز الفني والإداري ومن يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة".

164 لاعباً في 22 رياضة

يشار إلى أنه تم استبعاد عياد من مباراتها أمام بطلة أوزبكستان ضمن منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس، والتي كان من المفترض أن تقام مساء السبت.

وتشارك مصر في أولمبياد باريس بـ148 لاعباً ولاعبة أساسياً، و16 لاعباً احتياطياً بإجمالي 164 لاعباً في 22 رياضة. وتعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

يذكر أن فعاليات أولمبياد باريس 2024، انطلقت مساء 26 يوليو، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.