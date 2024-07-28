سفر صهر بيل غيتس على حساب مصر يثير زوبعة.. والقاهرة ترد

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تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة لخطاب رسمي يكشف سفر 10 أفراد كطاقم كامل للاعب واحد فقط في بعثة منتخب الفروسية إلى أولمبياد باريس في واقعة أثارت استهجانا.

وزاد من دهشة المتابعين أن لاعب الفروسية هو نائل نصار زوج ابنة الملياردير الأميركي وكانت برفقته زوجته.

وجاء في القرار الذي اعتبره المتابعون إهدارا للمال العام سفر كل من إسماعيل شاكر بصفته رئيس وفد، وسفر كريم السبكي بصفته إداري فرسان، وسفر وائل المحجري بصفته إداري خيول، وجميع هؤلاء على فارس واحد بجواد واحد.

كما تضمن القرار سفر 2 سياس و2 مالكي جواد، وسفر 3 أشخاص بصفة مدرب شخصي لفارس واحد بجواد واحد، مؤكدين أن كل هذا لم يحدث في دورات سابقه للأولمبياد.

صاحب أعلى ترتيب عالمي لفارس مصري

في تفاصيل الأزمة فإن نائل نصار، صهر الملياردير الأميركي، يشارك ضمن بعثة مصر بمنافسات رياضة الفروسية، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس.

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية، اختيار نصار لتمثيل بلاده في الأولمبياد، في إطار فوزه بالمقعد الفردي في منافسات الفروسية، وهو صاحب أعلى ترتيب عالمي لفارس مصري.

وردا على ذلك قال اتحاد الفروسية المصري في بيان اليوم الأحد، إن الفارس نائل نصار مقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وجميع طاقم التدريب، وهم الطبيب البيطري، والسياس، ومالكو الجواد، والأطقم المساعدة سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة.

غرض واحد

كما أضاف البيان: أنه تم إدراج أسماء هؤلاء في البعثة لغرض واحد فقط وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على دعم مادي من الدولة المصرية.

وأكد اتحاد الفروسية المصري في بيانه: أن الفارس أبلغ الاتحاد بأنه سينقل الجواد الخاص به من أميركا إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وتنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه.

واختتم بيان اتحاد الفروسية أن بعثة الفروسية المصرية بالإداريين والفارس والمدربين والسياس ومالكي الخيول والطبيب البيطري ونقل الخيول لن تكلف الدولة أي مبالغ مالية خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية بباريس بعكس ما كان يحدث في الدورات الأولمبية السابقة.

يذكر أن اللاعب نائل نصار من مواليد 21 يناير 1991، وهو ممثل مصر الوحيد في رياضة الفروسية بأولمبياد باريس ومتزوج من جينيفر غيتس ابنة رجل الأعمال الشهير بيل غيتس، ولديه منها ابنة تدعى ليلى مواليد 2023.