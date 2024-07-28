مفاجأة مذهلة.. جديد الزوجة المتهمة بضرب حماتها بمصر

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حالة من الجدل سادت وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو لاعتداء ربة منزل على حماتها ضربا بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية المصرية، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب الشديد، واستدعى القبض على المتهمة التي ادعت خلال التحقيقات أنها كانت تعالج من السحر، وهو ما أدى إلى قيامها بهذا الفعل.

إلا أن أحمد جمال محامي الزوجة المتهمة، فجّر، اليوم الأحد، مفاجاة، وأكد وجود مساعٍ للصلح بين الطرفين تمت منذ أمس السبت، وتم الاتفاق على إجراءات التصالح بصورة رسمية خلال الجلسة الموضوعية التي تنظرها محكمة المدينة اليوم.

جلسة محاكمة

وشغلت تلك الواقعة الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية، وشهدت اتهامات متبادلة بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت النيابة العامة قد قررت في القضية رقم 15686 لسنة 2024 جنح ديرب نجم، عرض "نداء ح" المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها، لحضور جلسة محاكمة موضوعية، وحضرت الزوجة المتهمة اليوم أمام القاضي لمحاكمتها.

وكان رئيس محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، قد قرر تجديد حبس المتهمة وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة زوجها، في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهر المقطع المتهمة وهي تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة إن الأسرة قد حررت محضرا ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.