مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تعذيب وخطف (تعبيرية من آيستوك)
تعذيب وخطف (تعبيرية من آيستوك)

اختطاف فتاة داخل "ميكروباص" بمحافظة مصرية.. والداخلية توضح

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بِشأن اختطاف فتاة داخل سيارة نقل جماعي صغيرة "ميكروباص" بمحافظة دمياط.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن ادعاء إحدى السيدات عبر حسابها الشخصي بأنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بمدينة دمياط الجديدة شاهدت بعض الأشخاص يحتجزون فتاة يُشتبه في تعرضها للخطف داخل سيارة ميكروباص، وقيامهم بالتعدي عليها لمحاولتها الاستغاثة بالمواطنين، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن".

"أهز الدنيا من مكاني".. أول رد فعل للمخرج محمد سامي بعد استدعائه للتحقيق ثقافة وفن "أهز الدنيا من مكاني".. أول رد فعل للمخرج محمد سامي بعد استدعائه للتحقيق
مادة اعلانية

وأضاف البيان أنه بسؤال صاحبة الحساب (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط)، قررت بأنها شاهدت المنشور على إحدى المجموعات على موقع "فيسبوك" وقامت بإعادة نشره ولم تتأكد من صحته.

وتابع البيان: "بتكثيف الجهود تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مالك الميكروباص، وباستدعائه قرر أنه بتاريخ 25 الجاري كان برفقته فرقة موسيقية لإحياء إحدى الحفلات وأثناء عودتهم قامت (عضوة بالفرقة) بالمزاح مع باقي أعضاء الفرقة الموسيقية، وبسؤال المذكورة أيدت ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة بالنشر لادعائها الكاذب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط