اختطاف فتاة داخل "ميكروباص" بمحافظة مصرية.. والداخلية توضح

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كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بِشأن اختطاف فتاة داخل سيارة نقل جماعي صغيرة "ميكروباص" بمحافظة دمياط.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن ادعاء إحدى السيدات عبر حسابها الشخصي بأنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بمدينة دمياط الجديدة شاهدت بعض الأشخاص يحتجزون فتاة يُشتبه في تعرضها للخطف داخل سيارة ميكروباص، وقيامهم بالتعدي عليها لمحاولتها الاستغاثة بالمواطنين، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن".

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وأضاف البيان أنه بسؤال صاحبة الحساب (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط)، قررت بأنها شاهدت المنشور على إحدى المجموعات على موقع "فيسبوك" وقامت بإعادة نشره ولم تتأكد من صحته.

وتابع البيان: "بتكثيف الجهود تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مالك الميكروباص، وباستدعائه قرر أنه بتاريخ 25 الجاري كان برفقته فرقة موسيقية لإحياء إحدى الحفلات وأثناء عودتهم قامت (عضوة بالفرقة) بالمزاح مع باقي أعضاء الفرقة الموسيقية، وبسؤال المذكورة أيدت ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة بالنشر لادعائها الكاذب.