"الكائنات الفضائية بناة الأهرامات".. حواس يرد على ماسك

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أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك الجدل، أمس، بعد نشره تغريدة على حسابه الشخصي على منصة "إكس" ادعى فيها قيام الكائنات الفضائية ببناء الأهرامات.

هذا الادعاء لم يمر مرور الكرام، فجاء الرد من عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس على ماسك، قائلاً: "رديت عليه مرتين قبل كده وبعدها اعتذر وقال أنا غلطان".

وأشار حواس، مساء الأحد، إلى أنه تواصل مع مالك منصة "إكس" عبر صفحته الشخصية، فقام الأخير بالاعتذار وتحدث بعدها عن الملكة كليوبترا، مؤكداً أن مصر لديها اكتشافات ترد على مثل هذه التصريحات.

بردية قديمة توضح

إلى ذلك قال حواس خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "الحدث اليوم" إن مصر عندها اكتشافات كثيرة ترد على مثل هذه الادعاءات وتنفيها تماما، موضحا أنه تم العثور على بردية قديمة "وادي الجرف" بسيناء تُفصِّل الكثير من المعلومات حول بناء هرم خوفو.

وأوضح عالم الأثار المصرية أن هذه البردية توضح كيف بنيت الأهرامات وتمت نقل الحجارة من خلال مراكب النيل، مشيرا إلى أن نهر النيل كان متصلا بقنوات كبرى لتصل لموانئ كبرى في منطقة الأهرامات، لتسهيل عملية توصيل الأحجار.

اكتشافات أثرية لا تتوقف

كذلك أكد أن الاكتشافات الأثرية في مصر لا تتوقف، وأن كل يوم يحمل في طياته إمكانية اكتشاف جديد يعمق فهمنا لتاريخ بناء الأهرامات، وهذه الاكتشافات توفر دليلا واضحا على القدرات الهندسية المذهلة للمصريين القدماء، والذين تمكنوا من تصميم وتنفيذ مشروعات ضخمة تظل قائمة حتى يومنا هذا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها مثل هذه الادعاءات عن بناة الأهرامات، حيث أثار هذا الموضوع الكثير من الجدل على فترات تاريخية متتالية.