بعد ادعاءات تغيير نتيجة الثانوية العامة مقابل المال.. التربية المصرية ترد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الاثنين، أن ما يتردد حول تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة 2024 داخل الكنترول مقابل مبالغ مالية غير صحيح.

وشددت على أن نتائج الطلاب مؤمنة وهناك سرية كبيرة على أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج داخل الكنترول، موضحة أنه يجب على الطلاب عدم الانسياق خلف هذه الأمور حرصاً على عدم ابتزازهم مادياً من جانب بعض الأشخاص.

كما كشفت أن كنترول الثانوية العامة أوشك على الانتهاء من تصحيح الامتحانات تمهيداً لإعلان النتائج خلال أيام.

أوائل الثانوية العامة 2024

من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة لوسائل إعلام محلية، أنه سيتم تحديد قائمة الأوائل خلال الأسبوع الحالي بعد مراجعة درجات الطلاب والنتائج، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة لكنها قاربت على الانتهاء.

وشددت على أن المعيار الأساسي في اختيار المتفوقين وقائمة الأوائل هي الدرجات النهائية والمرتفعة للطلاب، موضحة أن اختيار الأوائل له معايير، وهو أن يكون الطالب مصري الجنسية وطالب نظامي أي حضر العام الدراسي في مدرسته وليس في المنزل.

كما يجب ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2024 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي، ثم تقوم لجنة عليا بفحص أوراق هؤلاء ومراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم وفق المجاميع العالية الحاصلين عليها.

كذلك بينت أنه تتم مراعاة أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، مؤكدة أنه يتم مراجعة القائمة بدقة وسرية عالية قبل اعتمادها.

فيما ختمت قائلة إن اختيار الأوائل يراعي نوعيات المدارس وقد يصل عددهم هذا العام 30 طالبا وطالبة، ويمكن أن تتجاوز مجاميع الأوائل 96% حسب الشعبة.

مؤشرات النجاح في 5 مواد

وأعلنت الوزارة نسب ومؤشرات النجاح في 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية والأولى واللغة العربية وفقاً التفاصيل التالية:

- نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 96.25%؜.

- عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95%؜ فأكثر من الدرجة الكلية بلغ 51943 طالباً وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالباً وطالبة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان بلغ 2618 طالباً وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالباً وطالبة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بلغت 96.62%.

- عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغ 6716 طالباً وطالبة بنسبة 0.95% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالباً وطالبة.

- نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان بلغ 124768 طالباً وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالباً وطالبة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة بلغ 94.21%.

- عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان بلغ 11369 طالباً وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالباً وطالبة.