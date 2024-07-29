بعد "مبروك يتربى في عزك".. اتحاد كرة القدم المصري يثير السخرية

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تعرض الاتحاد المصري لكرة القدم للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المنشور الخاص بحكام مباريات اليوم الاثنين في الدوري المصري على حساب الجبلاية بتطبيق "إكس".

وسخر المتابعون من الاتحاد المصري عقب كتابة عبارة "ألف مبروك يا حبيبي يتربي في عزك ويبارك لك فيه" بدلا من كتابة حكام مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

وأثار المنشور الذي تم حذفه وتعديله بعد ذلك، الجدل وباتت التساؤلات هل هو بالخطأ أم اختراق للصفحة؟

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع "إكس" قائمة حكام مباريات الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

صورة قلب على المنشور

لكن الغريب في الأمر كان نشر عبارة تهنئة: "ألف مبروك يا حبيبي يتربى في عزك ويباركلك"، مع صورة قلب على المنشور.

من جانبه، نشر المحامي محمد رشوان منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أكد فيها اختراق حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات الواقعة.

وتسببت التغريدة المنشورة على "إكس" في سخرية من المتابعين وتعليقات ضاحكة، فكتب أحدهم: "يتربى في عزك يخليهولك"، بينما علق آخر: "قفشتك يا حبيبي".

ويشهد يوم الاثنين إقامة مباراتين في الجولة 19 من الدوري المصري، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ملعب القاهرة الدولي تحت قيادة محمد معروف، ومعه أحمد حسام طه وهاني خيري كمساعدين وأحمد حمدي كحكم رابع، وطارق مجدي كمسؤول لتقنية الفيديو "فار"، ومحمد عزازي كمساعد له.

بينما سيواجه الزمالك المقاولون العرب بإدارة من حكم الساحة محمود البنا، ومعاونة محمود أبوالرجال وأحمد صلاح، ومحمد يوسف كحكم رابع، ومحمد سلامة كحكم فيديو ومحمد الشناوي كمساعد له.

وحتى كتابة هذا المقال لم يصدر اتحاد الكرة المصري أي بيان توضيحي أو إعلان أن الصفحة تعرضت للاختراق من عدمه.