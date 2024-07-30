أب يقتل أبناءه الأربعة في مصر.. مذبحة تهز محافظة القليوبية

1 دقيقة للقراءة

في مشهد مأساوي، تخلص أب من أبنائه الأربعة بمحافظة القليوبية في مصر، اليوم الثلاثاء.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية تلقت بلاغا بوجود 4 جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثامين لـ 4 أشقاء أصغرهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 21 عاما.

مادة اعلانية

وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل ومن المرجح أن يكون ذلك السبب في ارتكاب تلك المذبحة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأب واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيقات.