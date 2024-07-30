تنسيق مصري تشادي لحل أزمات السودان وليبيا والقرن الأفريقي

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اتفقت مصر وتشاد على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان، وحل النزاعات في ليبيا ودعم الأمن بمنطقة القرن الأفريقي.

وخلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، تم التباحث حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في السودان، والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وتعزيز التنسيق بشأن دور تجمع الساحل والصحراء.











وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن المباحثات تناولت الأزمة في السودان وكيفية مساعدة الشعب السوداني ، الذي يدفع ثمن الاقتتال الدائر من مقدراته، ويعاني من أزمةً إنسانية متفاقمة تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها.

وخلال اللقاء تم تأكيد دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة.