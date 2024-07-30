جديد إفريقية تقفز من سيارة نقل ذكي بمصر.. حبس السائق المتهم بالتحرش

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قررت نيابة الجيزة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات "تحمل جنسية دولة إفريقية" أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بمصر، لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية قد كشفت ملابسات واقعة سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي.

بداية الواقعة

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بالجيزة، ما أسفر عن إصابتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يوليو الجاري تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية" بأنها أثناء استقلالها سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي" لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها فقامت بإلقاء نفسها مما أدى لحدوث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفر قائد السيارة هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "مصاب إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

حوادث تطبيقات النقل الذكي

يذكر أن حوادث تحرش سائقين تابعين لشركات النقل الذكي كانت تكررت في مصر مؤخراً.

وكان أبرز ضحاياها الراحلة حبيبة الشماع التي قفزت من سيارة "أوبر" على طريق السويس السريع خوفاً من تحرش السائق بها، ما تسبب لها في إصابات بالغة قبل أن تلفظ أنفاسها بالمستشفى.

أيضا واقعة أخرى عرفت إعلامياً بفتاة التجمع، والتي تحرش بها سائق أيضاً باستخدام سلاح أبيض، ما سبب لها جروحا في يدها أثناء دفاعها عن نفسها، قبل أن يتم إحالة السائق لمحكمة الجنايات.

إلى ذلك، يناقش مجلس النواب هذه الحوادث في محاولة لتشديد الإجراءات ضد شركات النقل الذكي في مصر، والسيطرة على سائقيها وضبط الأمور.