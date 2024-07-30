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تعبيرية عن نار (istock)
تعبيرية عن نار (istock)

مصر.. زوج يسكب البنزين على جسد حماته ويشعل فيها النيران

أضرم شاب مصري النيران في جسد حماته حيث سكب عليها البنزين وأشعل النيران فيها بسبب الخلاف على مبلغ مالي كان قد اقترضه منها لشراء مركبة توكتوك، وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام

القاهرة - العربية.نت
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أضرم شاب مصري النيران في جسد حماته حيث سكب عليها البنزين وأشعل النيران فيها بسبب الخلاف على مبلغ مالي كان قد اقترضه منها لشراء مركبة توكتوك، وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بقيام زوج بإشعال النيران في جسد والدة زوجته بقرية فيديمين دائرة المركز.

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وانتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وكشفت تحريات المباحث أن الشاب يدعى "م .ك" 24 سنة، زوج ابنة المجني عليها وتدعى "عبير" 45 سنة ربة منزل، حيث اقترض منها الجاني مبلغ 7000 جنيه لشراء توكتوك، وبعد أن حصل على المبلغ قام بشراء التوكتوك وطالبته والدة زوجته بسداد المبلغ، إلا أنه رفض ذلك، ولما كررت مطالبته بسداد المبلغ أحضر بنزينا وسكبه على جسدها وأشعل النيران فيها.

تم نقل المصابة إلى مستشفى سنورس المركزي، وبعد الكشف الطبي قررت تحويلها لقسم الحروق بمستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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