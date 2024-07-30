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A fishing vessel sails on the Nile River in Cairo, Egypt October 9, 2020. (File photo: Reuters)
(تعبيرية)

غرق قارب على متنه مصريون وخليجيون في النيل بمصر

سارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني فيما تواصل السلطات البحث عن 3 مفقودين، كما تبين وفاة مصريين اثنين

القاهرة - محمد مخلوف 
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تعرض قارب للغرق اليوم الثلاثاء في النيل بمصر، وكان على متنه 14 راكباً مصرياً وخليجياً.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بتعرض "لنش سياحي" للغرق في مياه النيل بالقاهرة بين منطقتي قصر النيل ومصر القديمة وعلى متنه 14 راكباً مصرياً وخليجياً.

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وتبين أن عائلة مصرية كانت تستضيف أقاربها من جنسية خليجية وخرجوا للتنزه في مياه النيل واستقلوا لنشا سياحيا، لكنه غرق في المياه، ما أسفر عن إصابة 4 خليجيين و5 مصريين باختناق.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني فيما تواصل السلطات البحث عن 3 مفقودين، كما تبين وفاة مصريين اثنين.

وكشفت التحقيقات أن ترخيص "اللنش" منتهية ولم يتم تجديدها، وحمولته يفترض ألا تزيد عن 4 أشخاص فقط.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

من جانبها تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تعرض القارب للغرق في نهر النيل بنطاق منطقة قصر النيل في القاهرة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بالتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر المتوفيين وصرف التعويضات اللازمة.

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