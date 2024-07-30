السمكة الطائرة "إيجل فيش" النادرة تظهر في البحر الأحمر بمصر

1 دقيقة للقراءة

ظهرت سمكة النسر"أيجل فيش" المعروفة بوجه الطائر في مياه البحر الأحمر بمصر.

وتعتبر السمكة من أنواع الأسماك التي يشاع تربيتها بالمناطق الاستوائية في أميركا الجنوبية، وتتميز بزعانفها الطويلة والمثلثية الشكل، وبجسدها الدائري.

وتعيش في المياه العذبة والهادئة، ما يدل على نظافة البيئة البحرية في البحر الأحمر، فيما تعتبر نادرة وعمرها ملايين السنين ومهددة بالانقراض بالغردقة.

وكشف رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة السابق بالبحر الأحمر، حسن الطيب، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و "الحدث.نت"، أنه جرى رصد وظهور سمكة النسر أمام منطقة أبو منقار والشيراتون القديم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هذا يدل على أن البيئة البحرية نظيفة وآمنة، فالأسماك لديها شعور بالمناطق النظيفة التي لا يوجد بها تلوث بيئي وتتواجد بها، لافتاً إلى أن ظهور هذه السمكة يساهم في الجذب والترويج السياحي، حيث يلتقط معها السياح صوراً تذكارية.

وأكد الطيب أن هذه السمكة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض متواجدة من ملايين السنين في البحر الأحمر وبعض المحيطات.