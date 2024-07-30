هزمت بطلة أميركا في سلاح السابر.. منشور مؤثر من مصرية خاضت الأولمبياد وهي حامل

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علقت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر للسلاح، على مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، وهي حامل، حيث ودعت اللاعبة منافسات دورة الألعاب الأولمبية من دور الـ16 خلال مشاركتها في منافسات سلاح السابر.

وخسرت ندى حافظ في دور الـ16 أمام لاعبة منتخب كوريا الجنوبية هيونج جون بنتيجة (7-15)، لتودع المنافسات من الدور ثمن النهائي.

وكانت ندى حافظ تأهلت إلى دور الـ16 بعد الفوز على بطلة منتخب أميركا المصنفة رقم 7 على العالم بنتيجة (15-13)، في دور الـ32.

"كنا في الواقع ثلاثة"

وفاجأت ندى حافظ الكل عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، وكتبت: "بطلة أوليمبية حامل في الشهر السابع! ما ظهر لكم كاثنين من اللاعبين على منصة اللعب، كانا في الواقع ثلاثة! كنت أنا ومنافستي وطفلي الصغير الذي لم يولد بعد!".

وأضافت: "لقد واجهت أنا وطفلي قدرًا لا بأس به من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية".

وواصلت: "رحلة الحمل صعبة في حد ذاتها، لكن الاضطرار إلى القتال من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من شاق، على الرغم من أنه يستحق ذلك".

وعقب التعليق على أول منشورتها وإثارة الجدل وتوجيه اللوم والانتقادات لها على مشاركتها في الأولمبياد وهي حامل، كتبت ندى حافظ منشوراً جديداً ترد فيه على منتقديها: "حديثي عن اللعب وأنا حامل؛ دليل على قوة وقدرة المرأة المصرية على التحدي، والدليل نجاحي في الفوز على بطلة أميركا المصنفة سابع العالم. ولست السيدة الوحيدة التي تلعب وهي حامل".

وتابعت ندى حافظ: "فالعديد من البطولات في دول أخرى تلعب وهي حامل ما دام لا يوجد ما يمنع طبيًّا.. وأنا طبيبة وأعلم ذلك جيدًا.. سعيدة بنيل تشريف بلدي في الأولمبياد".