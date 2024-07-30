نبوءة قبل 3 سنوات تتحقق.. لاعب مصري يفوز بـ"برونزية" في الأولمبياد

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بعد أن نال اللاعب المصري محمد السيد الميدالية البرونزية في سلاح الشيش في أولمبياد باريس 2024، عقب فوزه على بطل المجر، انتشر له مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود للعام 2021 ويتنبأ فيه بتتويجه على منصة الأولمبياد.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد سيد في أولمبياد طوكيو 2020 (التي أجريت عام 2021 بسبب كورونا)، وظهر محمد في الفيديو وهو يشاهد المتوجين بالميداليات الـ3 في سلاح الشيش، وكان قد حل حينها بالمركز الخامس.

وقال محمد السيد في الفيديو: "هي بس مسألة وقت وأنا هبقى على المنصة معاهم، كمان 4 سنين هشوف الفيديو ده وافتكر".

وكما وعد وتنبأ منذ 4 سنوات، فاز البطل المصري بميدالية برونزية ووقف على منصات التتويج في هذه الأولمبياد.

وعبر محمد السيد عن سعادته بعد التتويج ببرونزية أولمبياد باريس في منافسات سلاح المبارزة، قائلاً: "الحمد لله ربنا كريم وكرمه واسع اوي، الدورة مخلصتش، ولسه إن شاء الله هنحقق ميداليات تانية في الأيام القادمة".

وحقق محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر في هذه الدورة.