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جثة طفل تعبيرية
تعبيرية

انتقاماً من زوجته.. أب مصري قتل أطفاله الـ4 وصورهم وأرسل لها الفيديو

التحقيق في جريمة محافظة القليوبية المصرية مع أب قتل أطفاله الأربعة

القاهرة - العربية.نت
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بدأت جهات التحقيق في مصر أخذ أقوال الأب الذي قتل أطفاله الأربعة بقرية حلابة في قليوب بمحافظة القليوبية، وأكد المتهم أنه قام بقتل أطفاله الـ 4 وهم: "جلال عبد العظيم 21 سنة، وتسنيم 18 سنة، وريتاج 9 سنوات، ونديم 15 عاما" وذلك لقيامة بتعاطي المواد المخدرة.

كما أكد المتهم فى التحقيقات أنه كان يوجد خلافات بينه وبين زوجته، وبعد رفضها الرجوع إليه قام بذبح وطعن أطفاله، ثم قام بوضع الجثامين بجوار بعضها وقام بتصويرها وإرسالها لوالدتهم؛ عقابا لها لرفضها الرجوع إليه، كما أوضح أنه قام بجريمته بعد أن قدم لأبنائه عصيرا ووضع فيه المخدر وبعد فقدانهم الوعي قام بتنفيذ جريمته.

أب يقتل أبناءه الأربعة في مصر.. مذبحة تهز محافظة القليوبية مصر أب يقتل أبناءه الأربعة في مصر.. مذبحة تهز محافظة القليوبية
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وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية تلقت بلاغا بوجود 4 جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثامين لـ 4 أشقاء وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل ومن المرجح أن يكون ذلك السبب في ارتكاب تلك المذبحة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأب واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيقات.

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