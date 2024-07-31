فيديو.. لحظة اقتحام شاب شقة سيدة مصرية وطعنها
تفحص أجهزة الأمن الفيديو لتحديد هوية الشاب المعتدي خاصة أن كاميرا المراقبة كشفت ملامح وجهه بوضوح
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تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يوثق لحادث طعن سيدة مصرية داخل شقتها.
وكشف الفيديو لحظة خروج سيدة من مصعد بأحد العقارات بمدينة السويس شرق القاهرة برفقة شاب كان معها، فيما حاول الشاب خداع السيدة وإيهامها بأنه سيصعد لشقة أخرى في أحد الطوابق العليا وانتظر لتنفيذ جريمته.
وأظهر الفيديو أنه بمجرد دخول السيدة لشقتها سارع الشاب بالنزول واقتحام الشقة ومباغتة السيدة بطعنها بآلة حادة وسط صراخها ومحاولتها الاستغاثة.
من جانبها، تفحص أجهزة الأمن الفيديو لتحديد هوية الشاب المعتدي، خاصة أن كاميرا المراقبة كشفت ملامح وجهه بوضوح، كما تقوم حاليا بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة بالعقار لمعرفة خط سير المتهم والوصول إليه.
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