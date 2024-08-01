مصر.. مقتل شخص وإصابة 6 في اصطدام قطار بشاحنة

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لقي مواطن مصري مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل "شاحنة" على شريط السكة الحديد ببركة السبع بمحافظة المنوفية المصرية، وأفادت التحريات أن السيارة كانت تسير على الطريق الزراعي واختلت عجلة القيادة من يد السائق، ثم انفجر الإطار فاستقرت السيارة أمام القطار.

وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وصرح مصدر أمني أنه أثناء سير الشاحنة بطريق الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية الموازي لخط السكة الحديدية اختلت عجلة القيادة بيد قائدها حيث اصطدم بالحاجز الخرساني الخاص بالطريق مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة وفقدان قائدها التحكم فيها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، صباح اليوم الخميس، إن السيارة استقرت على شريط السكة الحديد وتصادف مرور أحد القطارات قادم من مطروح في الاتجاه للقاهرة واصطدامه بها وأسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص (كان يحاول إنقاذ مستقلي السيارة) وإصابة (6 آخرين من مستقلي القطار) تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان: "وقد أكد شهود العيان وتباع السيارة النقل "مساعد السائق" مضمون ما سبق وتم ضبط قائد السيارة النقل وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية".