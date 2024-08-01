فيديو اقتحام منزلها وطعنها صدم المصريين.. الجاني في قبضة الأمن

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نجحت أجهزة الأمن المصرية في القبض على الشاب المتهم باقتحام شقة سيدة مصرية وطعنها داخل منزلها.

وكان رواد مواقع التواصل في مصر قد تداولوا فيديو يوثق لحادث طعن سيدة مصرية داخل شقتها، وأظهر الفيديو أنه بمجرد دخول السيدة لشقتها سارع الشاب بالنزول واقتحام الشقة ومباغتة السيدة بطعنها بآلة حادة وسط صراخها ومحاولتها الاستغاثة.

وكشف الفيديو لحظة خروج سيدة من مصعد بأحد العقارات بمدينة السويس شرق القاهرة برفقة شاب كان معها، فيما حاول الشاب خداع السيدة وإيهامها بأنه سيصعد لشقة أخرى في أحد الطوابق العليا وانتظر لتنفيذ جريمته.

بيان الداخلية والقبض على الجاني

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا اليوم الخميس قالت فيه: "إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغ لمديرية أمن السويس بذات المضمون، وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29 يوليو قام أحد الأشخاص بالدلوف خلفها لشقتها وبحوزته (سكين) ولدى استغاثتها لاذ بالهرب.

وأضافت السيدة - بحسب البيان- بعدم إبلاغها بالواقعة لعلمها عقب ذلك بأنه جارها.. وقيام صديقة لها بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من تكرار الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور "طالب"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد فحصت الفيديو لتحديد هوية الشاب المعتدي، خاصة أن كاميرا المراقبة كشفت ملامح وجهه بوضوح، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة بالعقار لمعرفة خط سير المتهم والوصول إليه.