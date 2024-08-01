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القبض على محفظ قرآن تحرش بفتيات في مصر.. التحقيق يكشف مفاجآت

بفحص هاتف المتهم تبين احتواؤه على مقاطع فيديو مصورة خلال قيامه بالتحرش بفتيات طالبات داخل مركز تحفيظ القرآن الكريم

القاهرة - العربية.نت
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر، في القبض على محفظ القرآن المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات داخل مركز لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة تفيد بتلقيها رسائل تحرش عبر تطبيق "واتساب" من رقم مجهول، وبتتبع الأجهزة الأمنية للرقم تبين أنه ملك محفظ قرآن مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة.

وأمكن ضبط المتهم، وبفحص هاتفه تبين احتواؤه على مقاطع فيديو مصورة خلال قيام المتهم بالتحرش بفتيات طالبات داخل مركز تحفيظ القرآن الكريم.

محامٍ ومنشد ديني ومدرب تنمية بشرية

مفاجآت جديدة كشفتها التحريات في قضية اتهام منشد ديني بمحافظة الجيزة المصرية بالتحرش بقاصرات وتصويرهن سرًا.

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"الشيخ مصطفى" لم يكن مجرد محفظ للقرآن، بل هو أيضًا محامٍ ومنشد ديني ومدرب تنمية بشرية.

وكشفت التحريات أن "الشيخ مصطفى" كان يستغل مكانته الدينية للتحرش بالفتيات وتصويرهن دون علمهن، وفقا لوسائل إعلام مصرية اليوم الخميس.

المتهم يبلغ من العمر 32 عاما، وهو متزوج ولديه أطفال، كان يعمل في تحفيظ القرآن بإحدى الدور في البدرشين، أرسل بالخطأ رسالة جنسية إلى إحدى الفتيات كانت تحفظ القرآن عنده.

والد الفتاة لم يتردد في تقديم بلاغ، ما أدى إلى توجيه إدارة المباحث الجنائية بفحص الواقعة والتأكد من صحتها.

وفور إلقاء القبض عليه، اعترف المتهم خلال التحقيقات بتصويره للفتيات أثناء التحرش بهن، ونقل هذه المقاطع إلى هاتفه وحاسوبه الشخصي.

وأشار إلى أنه كان يحتفظ بهذه المقاطع لمشاهدتها في وقت لاحق لتفريغ طاقته الجنسية.

القبض على محفظ القرآن كان بمثابة صدمة لأهالي منطقة البدرشين بمصر، خصوصاً أنه كان وجهًا مألوفًا ومحترمًا في مجتمعه.

وأكدت التحريات تورطه في إرسال رسائل تحرش جنسي للفتيات، مما أدى إلى القبض عليه وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

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