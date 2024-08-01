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غرق طفل - تعبيرية من شترستوك
غرق طفل - تعبيرية من شترستوك

وفاة لاعب ملاكمة غرقاً بناد شهير في مصر.. والسلطات تحقق

القاهرة - العربية.نت
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في حادثة مؤسفة، تعرض اللاعب حمزة تامر أحد لاعبي فريق الملاكمة بنادي الترسانة المصري، للغرق داخل حمام سباحة بالنادي، أثناء عملية الاستشفاء، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام بعد محاولات لإنقاذه، ولكن وافته المنية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الاتباع، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري نعى اللاعب ووجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب.

طفل يبلغ من العمر 13 عاما

وانتقل فريق من نيابة العجوزة في الجيزة، مساء أمس الأربعاء، إلى مقر نادي الترسانة الرياضي لإجراء المعاينات اللازمة حول واقعة مصرع لاعب ملاكمة داخل حمام السباحة غرقًا.

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وناظرت النيابة جثمان المتوفى البالغ من العمر 13 عامًا، ووفق مفتش الصحة فإنه توفى بـ"إسفكسيا الغرق".

إلى ذلك أفاد العاملون بالنادي، أمام جهات التحقيقات، بأن فريق الملاكمة كان متواجدًا في حمام السباحة لعمل استشفاء، والضحية كان برفقتهم لكنه ابتعد عنهم وغرق، كونه لا يجيد السباحة، مشيرين إلى أن الواقعة جرت بعد مواعيد العمل الرسمية التي يتواجد بها فرق الإنقاذ حول الحمام.

ولفظ الفتى أنفاسه الأخيرة، وفشلت محاولة إنقاذه بنقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة نتيجة توقف بعضلة القلب.

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